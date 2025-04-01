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Литовец с наркотиками сбежал от полиции в Беларусь

Иностранец стал фигурантом двух уголовных дел, ему в Беларуси грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Reuters

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Сморгонские пограничники задержали нарушителя границы — гражданина Литвы, который при себе имел опасные психотропы, сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По данным ведомства, литовца обнаружили вблизи госграницы 26 марта.

«По словам мужчины, он нарушил границу с целью уклонения от уголовного преследования в своей стране», — сказали в комитете.

При осмотре его личных вещей пограничники нашли капсулы с белым порошком и 20 контейнеров с веществом растительного происхождения. Впоследствии экспертиза показала, что изъятое — особо опасный психотроп — MDMB (N)-BZ-F, общая масса которого составила свыше 110 граммов.

Литовец был помещен в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы.

В отношении иностранца за перемещение через границу и оборот психотропных веществ возбуждены дела по ч. 2 ст. 328−1 и ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Ему в качестве максимального наказания грозит до десяти лет лишения свободы.