Литовец с наркотиками сбежал от полиции в Беларусь

В отношении иностранца за перемещение через границу и оборот психотропных веществ возбуждены дела по ч. 2 ст. 328−1 и ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Ему в качестве максимального наказания грозит до десяти лет лишения свободы.