Литовец с наркотиками сбежал от полиции в Беларусь

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Сморгонские пограничники задержали нарушителя границы — гражданина Литвы, который при себе имел опасные психотропы, сообщили во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.
По данным ведомства, литовца обнаружили вблизи госграницы 26 марта.
«По словам мужчины, он нарушил границу с целью уклонения от уголовного преследования в своей стране», — сказали в комитете.
При осмотре его личных вещей пограничники нашли капсулы с белым порошком и 20 контейнеров с веществом растительного происхождения. Впоследствии экспертиза показала, что изъятое — особо опасный психотроп — MDMB (N)-BZ-F, общая масса которого составила свыше 110 граммов.
Литовец был помещен в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы.
В отношении иностранца за перемещение через границу и оборот психотропных веществ возбуждены дела по ч. 2 ст. 328−1 и ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Ему в качестве максимального наказания грозит до десяти лет лишения свободы.