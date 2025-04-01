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Браконьер из Новосибирска предстанет перед судом за убийство лося на охоте

Обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб.

Житель Новосибирска предстанет перед судом по факту незаконной охоты. Мужчина убил лося, сообщила областная прокуратура 1 апреля.

Известно, что вечером 4 февраля мужчина два раза выстрел из своего зарегистрированного гладкоствольного ружья в самку лося. В результате животное погибло. Это произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Вертолет» в поселке Рыбачий Колыванского района.

В свою очередь обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб в размере 400 тысяч рублей в пользу министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Виновному может грозить наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Уголовное дело направили в суд.

Алина Лашко