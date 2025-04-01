Браконьер из Новосибирска предстанет перед судом за убийство лося на охоте

Известно, что вечером 4 февраля мужчина два раза выстрел из своего зарегистрированного гладкоствольного ружья в самку лося. В результате животное погибло. Это произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Вертолет» в поселке Рыбачий Колыванского района.