МВД Беларуси: три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет

МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудники ГУБОПиК МВД продолжают и далее устанавливать противоправные действия должностных лиц в сфере транспорта и коммуникаций. В ведомстве напомнили, что в июне 2024 года был задержан один из руководителей Белорусской железной дороги за систематическое получение взяток на общую сумму около трех миллионов долларов.
«За топ-менеджером организации последовали трое его подчиненных, которых задержали с поличным в конце 2024 года», — уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что в результате кропотливой работы специалисты ГУБОПиК вместе с сотрудниками Следственного комитета установили, что фигуранты на протяжении трех лет брали деньги от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов, связанных с выделением подвижного состава БелЖД.
«Сумма полученных вознаграждений исчисляется десятками тысяч рублей», — подчеркнули в МВД.
Следователи завели ряд уголовных дел, подозреваемые находятся в СИЗО. Сказано, что им грозит до 15 лет лишения свободы.
Тем временем ГУБОПиК МВД сообщил, что самая большая взятка в Беларуси 2024 году составила $370 тысяч.
Вместе с тем МВД сказало, что руководство дорожно-строительной фирмы задержано за взятки $30 тысяч.
Ранее мама пропавшего под Барановичами десятилетнего мальчика раскрыла подробности его исчезновения: «Повернул в другую сторону, упал в яму, переночевал в поле, звал на помощь».