МВД Беларуси: три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет

В сообщении сказано, что сотрудники ГУБОПиК МВД продолжают и далее устанавливать противоправные действия должностных лиц в сфере транспорта и коммуникаций. В ведомстве напомнили, что в июне 2024 года был задержан один из руководителей Белорусской железной дороги за систематическое получение взяток на общую сумму около трех миллионов долларов.