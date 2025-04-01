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В Новосибирской области за сутки зафиксировали восемь аварий

Четверо детей среди пострадавших в ДТП за 31 марта.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в Новосибирской области произошло 8 дорожных аварий, в которых пострадали 10 человек, включая четверых детей. К счастью, обошлось без погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали: 3 столкновения автомобилей; 4 наезда на пешеходов; 1 наезд на велосипедиста.

Особую тревогу вызывает количество пострадавших детей. Все несовершеннолетние получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Инспекторы выявили многочисленные нарушения: 25 водителей не пропустили пешеходов; 23 человека управляли машинами без прав; 13 пойманы за рулем в нетрезвом состоянии; 12 нарушили правила перевозки детей.