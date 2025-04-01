В Минске милиция задержала повара заведения из-за тайника в изголовье кровати

В тот момент мужчина переоборудовал изголовье кровати, где предусматривался отсек для хранения вещей и решил его переоборудовать в место для посадки и проращивания семян. В милиции отметили, что в квартире фигуранта нашли горшок с растением, а также несколько доз наркотика. Милиционеры изъяли оборудование, удобрения, приспособления для выращивания. Заведено уголовное дело.