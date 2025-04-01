В Минске милиция задержала повара заведения из-за тайника в изголовье кровати. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудниками Октябрьского РУВД был задержан 35-летний повар одного из минских гастробаров, который дома организовал помещение для выращивания опасного растения. Задержанный сообщил, что ранее купил наркотик для личного потребления и нашел семя растения в закладке.
В тот момент мужчина переоборудовал изголовье кровати, где предусматривался отсек для хранения вещей и решил его переоборудовать в место для посадки и проращивания семян. В милиции отметили, что в квартире фигуранта нашли горшок с растением, а также несколько доз наркотика. Милиционеры изъяли оборудование, удобрения, приспособления для выращивания. Заведено уголовное дело.
Ранее суд вынес приговор минчанке, вылившей на голову мужа уксус: «Застала своего супруга в гостиной вместе с любовницей на диване без одежды».
Тем временем МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.
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