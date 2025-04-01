СКР проверяет обстоятельства отравления подростка газом в Краснодаре

Согласно сообщениям пользователей, 15-летний школьник надышался химическим веществом из баллончика на ул. Онежской в Краснодаре. После того как подросток резко встал, он якобы потерял сознание. Знакомый пострадавшего незамедлительно вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся родителям. Медики прибыли на место происшествия и первоначально смогли реанимировать мальчика, однако позже констатировали его смерть.