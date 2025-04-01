Коррупция на БЖД: задержаны три топ-менеджера компании

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех топ-менеджеров Белорусской железной дороги, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений, сообщил представителя ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд.
По его словам, задержания стали продолжением дела бывшего первого замначальника БЖД Петра Дулуба, который попался на взятке, — все трое являлись его подчиненными.
«Речь о начальнике службы перевозок БЖД, его заместителе — начальнике центра управления перевозками и первом замначальника центра», — сказал Горегляд.
Оперативники ГУБОПиК и сотрудники центрального аппарата Следственного комитета установили, что они в течение трех лет систематически получали взятки от коммерсантов. Таким образом решались вопросы выделения фирмам лучшего подвижного состава БелЖД для грузоперевозок.
Горегляд отметил, отметил, что суммы полученных вознаграждений исчислялись десятками тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено шесть уголовных дел, сейчас они находятся в СИЗО и активно сотрудничают со следствием.
По словам представителя Горегляда в качестве наказания им грозит до 15 лет лишения свободы.
Дело Дулуба
Бывший первый замначальника БЖД Петр Дулуб был задержан летом минувшего года — за получение взятки в размере 370 тысяч долларов. В отношении него возбудили дело за коррупцию, об этом публично сообщил и президент Беларуси Александр Лукашенко.
Во время обыска в квартире и особняке Дулуба нашли 3,2 миллиона долларов. По данным следствия, эти деньги — взятки, которые топ-менеджер БЖД получил от компаний-грузоперевозчиков.
Как позже рассказали на ТВ, Дулуб хоть и скопил внушительную сумму, но жил относительно скромно: ездил на недорогой машине, свое богатство скрывал — о деньгах не знали даже родственники.