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Лесной пожар устроил житель Челябинской области, сжигая древесину

В Челябинской области выжигание порубочных остатков привело к лесному пожару. Теперь виновнику грозит административное наказание. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщили в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Источник: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошёл днём 31 марта недалеко от села Хуторка в Увельском районе. Возгорание удалось ликвидировать на площади 2,2 гектара. Однако огнём были повреждены деревья.

Сотрудники дознания МЧС России установили, что в период объявленного пожароопасного сезона в лесах выжигали порубочные остатки. В результате огонь распространился на лесной массив.

— В ходе проведённой работы виновник возникновения лесного пожара, нарушивший требования пожарной безопасности, установлен, — отметили в пресс-центре.

По итогам проверки материалы направят в Главное управление лесами Челябинской области для возбуждения административного дела по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Виновнику грозит штраф.