Лесной пожар устроил житель Челябинской области, сжигая древесину

Пожар произошёл днём 31 марта недалеко от села Хуторка в Увельском районе. Возгорание удалось ликвидировать на площади 2,2 гектара. Однако огнём были повреждены деревья.
Сотрудники дознания МЧС России установили, что в период объявленного пожароопасного сезона в лесах выжигали порубочные остатки. В результате огонь распространился на лесной массив.
— В ходе проведённой работы виновник возникновения лесного пожара, нарушивший требования пожарной безопасности, установлен, — отметили в пресс-центре.
По итогам проверки материалы направят в Главное управление лесами Челябинской области для возбуждения административного дела по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Виновнику грозит штраф.