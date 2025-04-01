Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске два пострадавших в ДТП введены в медикаментозную кому

Медики пока не дают оптимистичных прогнозов.

Источник: РИА "Новости"

Медики пока не дают оптимистичных прогнозов.

В Новосибирске двоих пострадавших в ДТП на пересечении улиц Гоголя и Красного проспекта ввели в медикаментозную кому. Их состояние остается критическим.

Авария произошла 26 марта. На месте погибли два человека, еще несколько получили тяжелые травмы. Позже в больнице скончался еще один пострадавший.

По данным следствия, водитель BMW, 19-летний Никита Заставнюк из Барнаула, проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. В результате аварии пять человек получили ранения, трое погибли. Водителя задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.