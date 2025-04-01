В Новосибирске два пострадавших в ДТП введены в медикаментозную кому

По данным следствия, водитель BMW, 19-летний Никита Заставнюк из Барнаула, проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. В результате аварии пять человек получили ранения, трое погибли. Водителя задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.