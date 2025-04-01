Маршрутка вновь сбила пешехода около Московского вокзала

Это уже второй подобный инцидент, произошедший здесь за последние полтора месяца. В середине февраля маршрутка сбила 34-летнюю женщину, которая вышла из такси, остановившегося на второй полосе. Пассажирка не успела дойти до тротуара — ее буквально снес отъезжавший от остановки автобус. Водитель не заметил, что сбил человека, и как ни в чем не бывало поехал дальше. Пострадавшую доставили в больницу, где она, к сожалению, скончалась.