Маршрутка вновь сбила пешехода около Московского вокзала

В Нижнем Новгороде маршрутка вновь сбила пешехода в районе остановки на Московском вокзале. К счастью, пострадавшая женщина осталась жива — ее увезли в больницу. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по региону.
Всё произошло около 6 утра 1 апреля на площади Революции ровно на том самом месте, где полтора месяца назад погибла под колесами автобуса молодая женщина.
— 33-летний водитель автобуса при совершении маневра сбил 66-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы и была госпитализировано в больницу № 13, — рассказали в ГИБДД.
Это уже второй подобный инцидент, произошедший здесь за последние полтора месяца. В середине февраля маршрутка сбила 34-летнюю женщину, которая вышла из такси, остановившегося на второй полосе. Пассажирка не успела дойти до тротуара — ее буквально снес отъезжавший от остановки автобус. Водитель не заметил, что сбил человека, и как ни в чем не бывало поехал дальше. Пострадавшую доставили в больницу, где она, к сожалению, скончалась.
После этой трагедии зону подачи такси у Московского вокзала скорректировали. Изменения внесли по инициативе заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе России, члена Общественной палаты Нижегородской области 7 созыва Ильи Зотова.