Логотип британской одежды признан в Беларуси экстремистским

В ведомстве отметили, что орел Boy London в отличие от оригинала держит в лапах круг в виде буквы «О», а не свастику, что тем не менее вызывает у людей аналогии с гербом третьего рейха. При этом несмотря на отрицание руководством марки сходства логотип постоянно подвергается критике.