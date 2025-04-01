Еще один бывший сотрудник «Челябинскавтодора» пойдет под суд за взятку

В Челябинске передают в суд уголовное дело бывшего начальника отдела технадзора ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток.
По версии следствия, главный специалист «Челябинскавтодора» заплатил Степанову 2 млн рублей, чтобы получить рабочее назначение — стать куратором муниципального контракта на ремонт дороги в селе Кирса.
Кроме того, взятки начальнику отдела технадзора приносили представители дорожных подрядчиков «Уралдорстрой» и «Глобус». За деньги Степанов обещал без проблем подичать акты о выполнении работ после ремонта дорог «Кунашак — Усть-Багаряк», «Южноуральск-Магнитогорск» и «Троицк-Степное».
Осенью 2024 года Артема Степанова задержали сотрудники ФСБ.
— В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 7 млн рублей, а также на расчетные счета, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Рассматривать дело предстоит Курчатовскому райсуду Челябинска.
Ранее приговор вынесли главному специалисту отдела технадзора «Челябинскавтодора» Ильдару Галлямову. Его признали виновным в получении взятки в 8 млн рублей от директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна. Галлямова отправили в колонию строгого режима, его также обязали выплатить крупный штраф.
Нвер Колозян и его сын Гарник также оказались за решеткой из-за взяток.