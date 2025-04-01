Еще один бывший сотрудник «Челябинскавтодора» пойдет под суд за взятку

Кроме того, взятки начальнику отдела технадзора приносили представители дорожных подрядчиков «Уралдорстрой» и «Глобус». За деньги Степанов обещал без проблем подичать акты о выполнении работ после ремонта дорог «Кунашак — Усть-Багаряк», «Южноуральск-Магнитогорск» и «Троицк-Степное».