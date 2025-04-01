Дело о взятках экс-директора хоккейной школы Челябинска отдадут в суд

Обвиняемым в деле о получении взятки в крупном размере стал бывший руководитель муниципальной спортивной школы в Челябинске. Незаконное вознаграждение ему передали от воспитанника школы через посредника в мае прошлого года. Речь идет об инвентаре стоимостью в 200 тысяч рублей. Взамен руководитель должен был помочь с документацией о переходе хоккеиста в другой команду.