Полицейский похитил ребенка у бывшей жены во Владивостоке. Информация об этом появилась в социальных сетях. Полиция проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ранее в новых медиа появилась информация, что 29 марта на улице Тухачевского, 70, бывший муж приехал за ребёнком в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою экс-супругу и избил ее, а затем похитил двухлетнего сына. Все происходило на глазах беременной подруги женщины. Она и вызвала полицию и скорую. В отделении мужчина, по ее словам, порвал заявление и силой вывел женщину на улицу, угрожая убийством.
По данному факту руководством регионального УМВД назначено проведение проверки. Установлено, что в конце марта в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку поступили сообщения двух местных жительниц о противоправных действиях супруга одной из них с просьбой привлечь его к ответственности. Мужчина является сержантом полиции, сотрудником одного из территориальных отделов городского УМВД. Во время инцидента он находился вне службы.
В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства происшествия. По результатам будет принято законное решение.
Кроме того, прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении сотрудника правоохранительных органов, избившего свою супругу и угрожавшего ей убийством. Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела, а также установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Кировском районе Приморья суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в похищении людей и угоне автомобиля. По данным следствия, весной 2023 года на въезде в коттеджный посёлок «Горные Ключи» между фигурантами и двумя незнакомыми мужчинами вспыхнул конфликт. В разгар ссоры обвиняемые нанесли потерпевшим множественные удары по голове и телу, после чего затолкали их в багажник автомобиля одного из них. Пострадавших вывезли в район гаражей, где избиение продолжилось.