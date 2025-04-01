Полицейский похитил ребенка у бывшей жены во Владивостоке

Ранее в новых медиа появилась информация, что 29 марта на улице Тухачевского, 70, бывший муж приехал за ребёнком в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою экс-супругу и избил ее, а затем похитил двухлетнего сына. Все происходило на глазах беременной подруги женщины. Она и вызвала полицию и скорую. В отделении мужчина, по ее словам, порвал заявление и силой вывел женщину на улицу, угрожая убийством.