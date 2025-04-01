Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы жителей Прикамья

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителей Пермского края, сообщает Информационный центр СК России.
Как рассказывает телеграм-канал ведомства, причиной для вмешательства председателя СКР стало обращение жительницы многоквартирного дома в Кизеле. По словам женщины, жители дома по улице Юбилейной, построенного в 1950 году, столкнулись с непригодностью здания для жилья.
В доме нарушилась целостность кровли, начали разрушаться конструкции, обрушилась часть потолочных перекрытий, а коммуникации сильно изношены. В 2017 году здание признали аварийным, но людей из него так и не расселили. Срок переносился несколько раз. Сейчас людям сообщили, что провести его хотят в 2026 году.
«Многочисленные обращения граждан, вынужденных проживать в небезопасных условиях или за свой счет арендовать другое жильё, в уполномоченные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Пермскому краю по поступившему обращению начата процессуальная проверка», — сообщает информационный центр СКР.
Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СКР Денису Головкину возбудить уголовное дело и доложить о результатах и его ходе. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате СКР.