Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы жителей Прикамья

В доме нарушилась целостность кровли, начали разрушаться конструкции, обрушилась часть потолочных перекрытий, а коммуникации сильно изношены. В 2017 году здание признали аварийным, но людей из него так и не расселили. Срок переносился несколько раз. Сейчас людям сообщили, что провести его хотят в 2026 году.