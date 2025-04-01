В Прикамье подростки до смерти забили 53-летнего мужчину

Преступление было совершено в деревне Тарова Кудымкарского округа. По версии следствия, днем 29 марта этого года школьники 14 и 15 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избили своего 53-летнего знакомого. Во время ссоры они нанесли потерпевшему удары ногами, руками и пластиковой канистрой в область головы, лица и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело обнаружили в собственном доме.