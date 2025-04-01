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В Прикамье подростки до смерти забили 53-летнего мужчину

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье двум подросткам, избившим до смерти 53-летнего мужчину, предъявлено обвинение. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в деревне Тарова Кудымкарского округа. По версии следствия, днем 29 марта этого года школьники 14 и 15 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избили своего 53-летнего знакомого. Во время ссоры они нанесли потерпевшему удары ногами, руками и пластиковой канистрой в область головы, лица и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его тело обнаружили в собственном доме.

В кратчайшие сроки молодые люди были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Следователи направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводится осмотр места происшествия и назначаются необходимые судебные экспертизы.