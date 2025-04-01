71-летний мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме в Ростове

Утром 1 апреля в Ростове-на-Дону при пожаре в жилом доме пострадал 71-летний пенсионер. Мужчину с ожогами увезли в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло на шестнадцатом этаже многоэтажного дома на улице Извилистой. Предварительно, горели домашние вещи, вспыхнувшие от непотушенной сигареты. Огнем было охвачено 2 кв. метров.
— Все потушили до прибытия пожарных, — уточнили в пресс-службе МЧС.
Жителям Дона напоминают: нужно всегда соблюдать правила пожарной безопасности. Люди, которые курят, должны пользоваться пепельницей и хорошо тушить окурки. Также всем советуют приобрести огнетушитель и установить пожарный извещатель.