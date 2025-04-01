Обвиняемый в изнасиловании сбежал с территории суда в Каскелене — СМИ

В социальных сетях распространяется информация о том, что в области введен специальный план «Сирена» — усилены патрули, установлены блокпосты.
Редакция Tengrinews.kz направила официальный запрос в департамент полиции Алматинской области.
Казахстанские СМИ сообщают, что в Алматинской области утром 1 апреля с территории районного суда совершил побег следственно-арестованный 1995 года рождения, подозреваемый в изнасиловании, передает Tengrinews.kz.
В социальных сетях распространяется информация о том, что в области введен специальный план «Сирена» — усилены патрули, установлены блокпосты.
Редакция Tengrinews.kz направила официальный запрос в департамент полиции Алматинской области.