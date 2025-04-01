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В Приморье возбудили дело после убийства амурского тигра

В Приморье возбудили дело после убийства краснокнижного амурского тигра.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после убийства краснокнижного амурского тигра, труп которого нашли в охотничьих угодьях в районе села Минеральное в Приморье, сообщает региональная прокуратура.

В январе гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что в охотничьих угодьях в районе села Минеральное нашли мертвого краснокнижного амурского тигра с огнестрельными ранами. По его словам, после полученных ран зверь еще некоторое время перемещался. Уточнялось, что тигра обнаружили в дикой природе далеко от населенных пунктов, поэтому предположения, что в него могли стрелять «из-за его конфликтности», несостоятельны.

«Предварительным осмотром на месте происшествия установлено наличие рваных ран на его голове, истощенность и обморожение. По результатам проведенной экспертизы установлен криминальный характер смерти животного в результате огнестрельного ранения в голову. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ)», — говорится в сообщении.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.