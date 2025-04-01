В Приморье возбудили дело после убийства амурского тигра

В январе гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что в охотничьих угодьях в районе села Минеральное нашли мертвого краснокнижного амурского тигра с огнестрельными ранами. По его словам, после полученных ран зверь еще некоторое время перемещался. Уточнялось, что тигра обнаружили в дикой природе далеко от населенных пунктов, поэтому предположения, что в него могли стрелять «из-за его конфликтности», несостоятельны.