В Иркутской области 135 жителей лишились более 100 миллионов рублей за месяц

В Иркутской области только за март телефонные аферисты обманули 135 жителей региона, похитив более 100 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД региона. Самые вопиющие случаи шокируют своими суммами. Инженер-химик из Иркутска лишилась 7,7 миллионов рублей, поверив мошенникам, представившимся «руководством» и «силовиками».
— На втором месте среди мошеннических схем оказались предложения несуществующих онлайн-продавцов приобрести товар в Интернете. Таким методом обманули более 20 жителей Иркутской области. Больше всех денег лишилась семья из Усть-Кута. Супруги пытались приобрести коробку передач для автомобиля, аферисты похитили у них 950 тысяч рублей, — поделились правоохранители.
Медсестра из Черемхово перевела «брокерам» 2,8 миллиона, надеясь на инвестиционный доход. А 76-летняя пенсионерка из Шелехова потеряла четыре миллиона после звонка лжебанкира. Чаще всего сибиряки попадаются на три основные схемы: поддельных финансовых советников, фальшивые интернет-магазины, лженачальников и представителей органов.