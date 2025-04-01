В Иркутской области 135 жителей лишились более 100 миллионов рублей за месяц

В Иркутской области только за март телефонные аферисты обманули 135 жителей региона, похитив более 100 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД региона. Самые вопиющие случаи шокируют своими суммами. Инженер-химик из Иркутска лишилась 7,7 миллионов рублей, поверив мошенникам, представившимся «руководством» и «силовиками».