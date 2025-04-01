Восьмилетнего школьника в Башкирии унесло в трубу

В Башкирии на больничной койке оказался восьмилетний мальчик. Школьник провалился в ручей и его унесло в трубу. Подробности инцидента рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале.
По его словам, мальчик гулял вместе со своим братом, который пытался его вытащить, но все усилия оказались тщетными. Тогда брат стал громко кричать и звать на помощь. Его услышал прохожий, который и вытащил ребенка из трубы. После спасения мужчина сделал мальчику искусственное дыхание, что позволило ему задышать.
Юного пациента медики доставили в ближайшую больницу, затем его перевели в РДКБ. Ребенок сейчас получает необходимое лечение и находится в состоянии средней тяжести.
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