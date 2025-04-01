Восьмилетнего школьника в Башкирии унесло в трубу

По его словам, мальчик гулял вместе со своим братом, который пытался его вытащить, но все усилия оказались тщетными. Тогда брат стал громко кричать и звать на помощь. Его услышал прохожий, который и вытащил ребенка из трубы. После спасения мужчина сделал мальчику искусственное дыхание, что позволило ему задышать.