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Восьмилетнего школьника в Башкирии унесло в трубу

В Башкирии случайный прохожий спас застрявшего в трубе ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на больничной койке оказался восьмилетний мальчик. Школьник провалился в ручей и его унесло в трубу. Подробности инцидента рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале.

По его словам, мальчик гулял вместе со своим братом, который пытался его вытащить, но все усилия оказались тщетными. Тогда брат стал громко кричать и звать на помощь. Его услышал прохожий, который и вытащил ребенка из трубы. После спасения мужчина сделал мальчику искусственное дыхание, что позволило ему задышать.

Юного пациента медики доставили в ближайшую больницу, затем его перевели в РДКБ. Ребенок сейчас получает необходимое лечение и находится в состоянии средней тяжести.

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