В Омске ребенок утонул в бассейне сауны

«По данным следствия, обвиняемая 10 января 2025 г. находилась со своей семьей в частной сауне, расположенной на территории г. Омска. Во время отдыха обвиняемая оставила своего малолетнего сына без контроля, в результате чего последний упал в бассейн и утонул ввиду своего беспомощного состояния», — передает ведомство.