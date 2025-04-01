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В Омске ребенок утонул в бассейне сауны

Его мать обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

СК России по Омской области сообщает во вторник, 1 апреля 2025 года, о завершении расследования уголовного дела в отношении 46-летней омички. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, обвиняемая 10 января 2025 г. находилась со своей семьей в частной сауне, расположенной на территории г. Омска. Во время отдыха обвиняемая оставила своего малолетнего сына без контроля, в результате чего последний упал в бассейн и утонул ввиду своего беспомощного состояния», — передает ведомство.

Как заявляется, мама погибшего ребенка подтвердила инкриминируемую вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. В случае доказательства вины омичке грозит до двух лет лишения свободы.