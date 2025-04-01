Кубанского «вора в законе» Жору Тбилисского осудили заочно

Кубанского «вора в законе» Георгия Манукяна осудили заочно, сообщает телеканал «Краснодар».
Пока судьбу задержанного криминального авторитета, известного как Жора Тбилисский, решают в Черногории, суд в Краснодаре уже приговорил его к колонии.
В 90-х один из самых влиятельных авторитетов преступных группировок Юга Аслан Усоян (Дед Хасан) «короновал» своего земляка — оба родились в Тбилиси.
Манукян получил статус «вора в законе» в 28 лет. Позже он перебрался в Краснодарский край, — сначала в кубанскую столицу, а затем в Геленджик.
Впервые Манукян попал в руки правоохранителей еще в 1995 году. В дальнейшем задержания продолжались почти 15 лет, но за все эти годы он ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Лишь в мае 2010 года его задержали в Новороссийске с 3,5 г наркотиков и возбудили в отношении криминального авторитета уголовное дело.
«Вор в законе» тогда получил три года общего режима и штраф. Он вышел на свободу в 2013 году, уже после убийства Деда Хасана, чьим покровительством пользовался ранее.
Следующий раз Манукян оказался на скамье подсудимых в 2017 году. Тогда Манукяна обвинили в вымогательстве крупной суммы.
После этого он на несколько лет исчез из новостного пространства, пока в январе 2023 года кубанский главк полиции объявил о завершении расследования очередного уголовного дела в отношении Жоры Тбилисского. Теперь ему инкриминировали занятие высшего положения в преступной иерархии.
Манукян был объявлен в международный розыск по запросу НЦБ Интерпола МВД России. В Краснодаре его заочно арестовали.
В мае 2023 года Манукяна задержали в аэропорту Тивата в Черногории.
Тем временем в отношении Жоры Тбилисского продолжались судебные разбирательства. В июне 2024 года ему вынесли приговор. Суд заочно назначил ему 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.
Манукян до сих пор скрывается от органов следствия и суда.