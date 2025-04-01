Кубанского «вора в законе» Жору Тбилисского осудили заочно

Впервые Манукян попал в руки правоохранителей еще в 1995 году. В дальнейшем задержания продолжались почти 15 лет, но за все эти годы он ни разу не привлекался к уголовной ответственности. Лишь в мае 2010 года его задержали в Новороссийске с 3,5 г наркотиков и возбудили в отношении криминального авторитета уголовное дело.