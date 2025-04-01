Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанного в Молодечно нелегала-американца депортируют в Литву

Мужчина ранее дважды пытался попасть в Беларусь официально, но его на территорию страны не пустили из-за отсутствия денег на пребывание.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Задержанный в Молодечно за незаконное пересечение границы гражданин США будет депортирован в Литву, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Нелегального мигранта таможенники обнаружили в грузовом составе накануне — 27-летний нарушитель границы ехал в одном из порожних вагонов железнодорожного состава из литовской Кены. Затем он был передан для разбирательства пограничникам.

«Органами пограничной службы в отношении нарушителя начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы», — сказали в ГПК.

Там также уточнили, что немногим ранее, 24 марта, американец дважды пытался попасть в Беларусь официально: утром — через пункт пропуска «Каменный Лог», а вечером того же дня — через «Бенякони».

Но оба раза при прохождении пограничного контроля мужчина не смог подтвердить наличие суммы, необходимой для расходов на пребывание в стране и выезда. В связи с этим во въезде ему отказали.

В комитете рассказали, что после привлечения к ответственности иностранец будет депортирован — в Литву, страну, из которой он прибыл.