Задержанного в Молодечно нелегала-американца депортируют в Литву

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Задержанный в Молодечно за незаконное пересечение границы гражданин США будет депортирован в Литву, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Нелегального мигранта таможенники обнаружили в грузовом составе накануне — 27-летний нарушитель границы ехал в одном из порожних вагонов железнодорожного состава из литовской Кены. Затем он был передан для разбирательства пограничникам.
«Органами пограничной службы в отношении нарушителя начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы», — сказали в ГПК.
Там также уточнили, что немногим ранее, 24 марта, американец дважды пытался попасть в Беларусь официально: утром — через пункт пропуска «Каменный Лог», а вечером того же дня — через «Бенякони».
Но оба раза при прохождении пограничного контроля мужчина не смог подтвердить наличие суммы, необходимой для расходов на пребывание в стране и выезда. В связи с этим во въезде ему отказали.
В комитете рассказали, что после привлечения к ответственности иностранец будет депортирован — в Литву, страну, из которой он прибыл.