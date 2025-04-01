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В Башкирии ищут выигравших в лотерею миллионы рублей счастливчиков

Жители Башкирии выиграли в лотерею по миллиону рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стало на двух миллионеров больше. Жители республики выиграли в лотерею крупные суммы — 1,3 млн рублей и один миллион.

Отмечается, что ни один из счастливчиков не обратился за призом. Возможно, они даже не догадываются, что сорвали куш.

Выигравшим жителям Башкирии необходимо нужно обратиться в клиентский офис лотереи для оформления нужных документов для получения выигрыша в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша.

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