В Башкирии ищут выигравших в лотерею миллионы рублей счастливчиков

В Башкирии стало на двух миллионеров больше. Жители республики выиграли в лотерею крупные суммы — 1,3 млн рублей и один миллион.
Отмечается, что ни один из счастливчиков не обратился за призом. Возможно, они даже не догадываются, что сорвали куш.
Выигравшим жителям Башкирии необходимо нужно обратиться в клиентский офис лотереи для оформления нужных документов для получения выигрыша в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша.
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