Бывшие топ-менеджеры «Телты» обвиняются еще в пяти эпизодах хищения средств Минобороны РФ

Военное следственное управление СКР завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, его заместителя, а также главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Все они обвиняются в пяти эпизодах хищения на общую сумму около 46 млн руб. при изготовлении телефонных аппаратов (ТА-88).