Суд отклонил ходатайство об аресте Гуцул по второму уголовному делу

«Отклонить ходатайство прокуроров о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 30 суток как необоснованное», — цитирует ТАСС судью Ольгу Беженарь.
Сама Гуцул по итогам заседания заявила журналистам, что не собиралась покидать Молдавию, и пообещала не сдаваться.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.
28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Этот срок оказался на 10 дней меньше, чем запрашивали прокуроры. После политический блок «Победа» заявил, что решение о продлении ареста Гуцул будет опротестовано стороной защиты в Апелляционной палате Кишинева.