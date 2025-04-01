Суд отклонил ходатайство об аресте Гуцул по второму уголовному делу

28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Этот срок оказался на 10 дней меньше, чем запрашивали прокуроры. После политический блок «Победа» заявил, что решение о продлении ареста Гуцул будет опротестовано стороной защиты в Апелляционной палате Кишинева.