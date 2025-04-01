В Макушинском округе женщина погибла в ДТП из-за превышения скорости

В Макушинском округе водитель Toyota Camry не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль опрокинулся. В результате аварии погибла пассажирка 37 лет, сообщили в Госавтоинспекции Кургана.
Смертельное ДТП случилось утром 1 апреля на 378 километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. 31-летнего водителя и семилетнюю девочку, которая находилась в машине, госпитализировали. Ребенок получил травмы.
По предварительной информации, водитель японской иномарки превысил скорость. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.