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В Макушинском округе женщина погибла в ДТП из-за превышения скорости

Водитель и 7-летняя девочка госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

В Макушинском округе водитель Toyota Camry не справился с управлением и слетел с дороги. Автомобиль опрокинулся. В результате аварии погибла пассажирка 37 лет, сообщили в Госавтоинспекции Кургана.

Смертельное ДТП случилось утром 1 апреля на 378 километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. 31-летнего водителя и семилетнюю девочку, которая находилась в машине, госпитализировали. Ребенок получил травмы.

По предварительной информации, водитель японской иномарки превысил скорость. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.