В Сочи ищут пропавшего в горах туриста

Специалисты ведут поиски 68-летнего мужчины в районе горы Сахарной головки. По словам супруги пропавшего, вечером 30 марта он собирался подняться к руинам древнего храма, расположенного на высоте 634 м над уровнем моря. Его жена ждала его у машины, но он так и не вышел из леса. Тогда она обратилась в экстренные службы.
Вчера спасатели провели осмотр места от дороги, ведущей к вершине горы Сахарной головки, до окрестностей христианского храма. Группы спасателей осмотрели сбросы, овраги и заросли кустарников в радиусе 1 км от храма, а также все тропы в пределах 5 кв. км. С наступлением темноты поиски приостановили до утра.