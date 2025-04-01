В Сочи ищут пропавшего в горах туриста

Специалисты ведут поиски 68-летнего мужчины в районе горы Сахарной головки. По словам супруги пропавшего, вечером 30 марта он собирался подняться к руинам древнего храма, расположенного на высоте 634 м над уровнем моря. Его жена ждала его у машины, но он так и не вышел из леса. Тогда она обратилась в экстренные службы.