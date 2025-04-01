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«Вам нужно пересчитать пенсию»: 61-летняя женщина поверила незнакомцу и лишилась двух миллионов

В Саратове пенсионерка отдала аферистам два миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

61-летняя жительница Саратова стала жертвой изощренного мошенничества. Сначала ей позвонил человек, представившийся работником Пенсионного фонда, и убедил «пересчитать пенсию» через Госуслуги. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городское МВД.

— Затем с женщиной связался другой незнакомец и представился правоохранителем. Собеседник уверил женщину, что мошенники завладели ее личными данными и пытаются украсть средства, он же посоветовал ей отправить деньги на «безопасный счет» для предотвращения мошенничества, — пишут журналисты.

Поддавшись панике, пенсионерка перевела почти 2 миллиона рублей. А когда аферисты потребовали еще 300 тысяч, она обратилась в полицию.