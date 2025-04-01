«Вам нужно пересчитать пенсию»: 61-летняя женщина поверила незнакомцу и лишилась двух миллионов

— Затем с женщиной связался другой незнакомец и представился правоохранителем. Собеседник уверил женщину, что мошенники завладели ее личными данными и пытаются украсть средства, он же посоветовал ей отправить деньги на «безопасный счет» для предотвращения мошенничества, — пишут журналисты.