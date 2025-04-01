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Ущерб от сброса стоков в Новочеркасске оценили в 75 млн рублей

15 тысяч кв. метров загрязнения обнаружили в Новочеркасске после порыва коллектора.

Источник: Комсомольская правда

В Промышленном районе Новочеркасска обнаружили сброс сточных вод на площади почти в 15 тысяч кв. метров. Ущерб окружающей среде превысил 75 млн рублей, сообщает Росприроднадзор.

По данным ведомства, загрязнение произошло после порыва в канализационном коллекторе, принадлежащем одному из местных предприятий.

— Лабораторные исследования подтвердили превышение допустимых концентраций нефтепродуктов, кобальта, азота и других вредных веществ в почве, — отмечают в Росприроднадзоре.

Специалисты надзорного органа уже направили требование о возмещении вреда. Если средства не поступят в течение 30 дней, ситуацию будут решать в судебном порядке.

Напомним, ранее жителей Дона предупредили о распространении опасной калифорнийской щитовки.