В стрелковом клубе погиб директор Челябинского цинкового завода

«Проводится осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
На момент смерти Павлу Избрехту было 45 лет. У него остались жена и двое детей. ОАО «ЧЦЗ» он возглавил более десяти лет назад, ранее был депутатом Заксобрания Челябинской области VII созыва, работал в комитете по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. По словам коллег-парламентариев, Павла Александровича отличал вдумчивый и взвешенный подход к любому вопросу. Он был открыт, доброжелателен, скромен, всегда готов прийти на помощь.
В пресс-службе цинкового завода принесли соболезнования близким погибшего.
«В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт. Это большая трагедия. Мы приносим искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям», — сообщили на предприятии.