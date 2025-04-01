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В стрелковом клубе погиб директор Челябинского цинкового завода

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апреля, ФедералПресс. Руководитель ПАО «Челябинский цинковый завод» Павел Избрехт погиб на стрельбище «Царская охота» в Долгодеревенском. По предварительным данным, это был несчастный случай. Выстрел произошел, когда депутат вылезал из машины. На месте трагедии работают специалисты СК.

Источник: РИА "Новости"

«Проводится осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

На момент смерти Павлу Избрехту было 45 лет. У него остались жена и двое детей. ОАО «ЧЦЗ» он возглавил более десяти лет назад, ранее был депутатом Заксобрания Челябинской области VII созыва, работал в комитете по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. По словам коллег-парламентариев, Павла Александровича отличал вдумчивый и взвешенный подход к любому вопросу. Он был открыт, доброжелателен, скромен, всегда готов прийти на помощь.

В пресс-службе цинкового завода принесли соболезнования близким погибшего.

«В результате трагической случайности на стрелковом полигоне погиб генеральный директор Павел Избрехт. Это большая трагедия. Мы приносим искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям», — сообщили на предприятии.