В стрелковом клубе погиб директор Челябинского цинкового завода

На момент смерти Павлу Избрехту было 45 лет. У него остались жена и двое детей. ОАО «ЧЦЗ» он возглавил более десяти лет назад, ранее был депутатом Заксобрания Челябинской области VII созыва, работал в комитете по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. По словам коллег-парламентариев, Павла Александровича отличал вдумчивый и взвешенный подход к любому вопросу. Он был открыт, доброжелателен, скромен, всегда готов прийти на помощь.