Вор в законе помогал аферистам выводить похищенные у белорусов деньги

Было установлено, что задержанный связался с представителями мошеннического украинского кол-центра. Пользуясь статусом криминального авторитета, фигурант предложил им сотрудничество. На протяжении полугода он с подельником переводили средства, которые были получены от жертв аферистов, в криптовалюту и передавали заказчикам на электронных накопителях при личных встречах в Минске. За свои услуги брали 27% от суммы.