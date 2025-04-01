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Вор в законе помогал аферистам выводить похищенные у белорусов деньги

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вор в законе помогал аферистам выводить похищенные у белорусов деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности Минской области при силовой поддержке ОМОНа задержали 43-летнего минчанина. Мужчина позиционировал себя вором в законе. Павел Алексеевич (криминальная кличка «Паштет») вместе с 43-летним сообщником помогал злоумышленникам выводить похищенные у белорусов деньги.

Было установлено, что задержанный связался с представителями мошеннического украинского кол-центра. Пользуясь статусом криминального авторитета, фигурант предложил им сотрудничество. На протяжении полугода он с подельником переводили средства, которые были получены от жертв аферистов, в криптовалюту и передавали заказчикам на электронных накопителях при личных встречах в Минске. За свои услуги брали 27% от суммы.

Граждан Беларуси (в основном пожилых) обманывали от имени правоохранителей и представителей операторов сотовой связи. Достоверно известно о не менее чем 57 эпизодах на сумму более Br370 тыс.

Во время обысков у задержанных изъяли деньги и имущество, которые будут использованы для погашения ущерба, причиненного потерпевшим.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Оба фигуранта ранее неоднократно судимы.