Глава администрации Засвияжского района Ульяновска стал фигурантом дела

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Наиля Юмакулова принято решение о приостановлении его членства в партии до окончательного решения суда», — приводятся в сообщении слова секретаря регионального отделения партии Владимира Камеко.
По словам Камеко, «Единая Россия» всегда придерживается принципов «верховенства закона и недопустимости действий, дискредитирующих ее репутацию». «Мы убеждены, что правосудие разберется в ситуации объективно и справедливо. Партия продолжает работу в интересах жителей региона, оставаясь верной своим ценностям и курсу развития страны», — процитировали его в региональном отделении партии.
В сообщении говорится, что дальнейшие действия в отношении членства Юмакулова в партии будут рассмотрены по итогам судебного разбирательства.
Сейчас ТАСС не располагает комментариями правоохранительных органов.