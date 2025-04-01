Глава администрации Засвияжского района Ульяновска стал фигурантом дела

По словам Камеко, «Единая Россия» всегда придерживается принципов «верховенства закона и недопустимости действий, дискредитирующих ее репутацию». «Мы убеждены, что правосудие разберется в ситуации объективно и справедливо. Партия продолжает работу в интересах жителей региона, оставаясь верной своим ценностям и курсу развития страны», — процитировали его в региональном отделении партии.