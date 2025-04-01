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Глава администрации Засвияжского района Ульяновска стал фигурантом дела

УЛЬЯНОВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Засвияжского района города Ульяновска Наиля Юмакулова, в связи с этим приостановлено его членство в партии «Единая Россия». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального отделения партии.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Наиля Юмакулова принято решение о приостановлении его членства в партии до окончательного решения суда», — приводятся в сообщении слова секретаря регионального отделения партии Владимира Камеко.

По словам Камеко, «Единая Россия» всегда придерживается принципов «верховенства закона и недопустимости действий, дискредитирующих ее репутацию». «Мы убеждены, что правосудие разберется в ситуации объективно и справедливо. Партия продолжает работу в интересах жителей региона, оставаясь верной своим ценностям и курсу развития страны», — процитировали его в региональном отделении партии.

В сообщении говорится, что дальнейшие действия в отношении членства Юмакулова в партии будут рассмотрены по итогам судебного разбирательства.

Сейчас ТАСС не располагает комментариями правоохранительных органов.