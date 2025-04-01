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В Уфе содержание пыли в воздухе превышает норму в несколько раз

В воздухе Уфы несколько дней подряд выявили высокое содержание пыли.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский воздух несколько суток подряд оставался загрязненным. Согласно данным мониторинга Башгидрометцентра, 26 марта на улице Степана Кувыкина зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации пыли в 2,2 раза.

На следующий день аналогичная ситуация наблюдалась на проспекте Октября, где содержание пыли в воздухе превысило норму в 1,3 раза.

Повышенный уровень запыленности в уфимской атмосфере регистрировался также 24 и 25 марта. В эти дни показатели колебались от 1,1 до 3,6 ПДК, что свидетельствовало о неблагоприятной экологической обстановке в городе.

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