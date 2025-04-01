Бывшему вице-мэру Красноярска продлили арест по делу о коррупции

По версии следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2019 года Жвакин, руководивший тогда муниципальным предприятием, через двух посредников, одним из которых выступил Давыдов, получил от генерального директора компании «Промстрой» частями взятку в виде денег в общей сумме более 73 млн рублей. Деньги предназначались за оказание содействия в обеспечении победы компании в конкурсе на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.