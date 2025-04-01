Бывшему вице-мэру Красноярска продлили арест по делу о коррупции

КРАСНОЯРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Бывшему первому вице-мэру Красноярска Алексею Давыдову продлили арест по делу о посредничестве во взятке на сумму более 73 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Красноярского края.
Давыдов был арестован в декабре 2024 года. 31 января 2025 года ему был продлен арест до 4 апреля.
«Железнодорожным районным судом города Красноярска экс-заместителю мэра г. Красноярска Давыдову А. В., обвиняемому в посредничестве во взяточничестве на сумму более 73 млн рублей при строительстве дорог в городе Красноярске (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 4 июня», — говорится в сообщении.
Ему инкриминируется посредничество при передаче взятки экс-руководителю муниципального предприятия «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгению Жвакину. Во вторник Жвакину также был продлен арест до 4 июня.
По версии следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2019 года Жвакин, руководивший тогда муниципальным предприятием, через двух посредников, одним из которых выступил Давыдов, получил от генерального директора компании «Промстрой» частями взятку в виде денег в общей сумме более 73 млн рублей. Деньги предназначались за оказание содействия в обеспечении победы компании в конкурсе на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.
Давыдов занимал должность первого заместителя мэра Красноярска в 2017—2021 годах.