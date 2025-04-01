Пожароопасный период в СО: сводка по возгораниям

С 28 марта продолжаются работы по тушению пожара на полигоне твердых бытовых отходов «Преображенка» в поселке Зелененький Волжского района. По состоянию на утро 1 апреля наблюдается тление мусора отдельными очагами на общей площади 400 квадратных метров.