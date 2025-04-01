В Кузбассе грузовой поезд наехал на коров

«На участке Разъезд 396-й км — Осинники в Кемеровской области в результате наезда грузового поезда на крупнорогатый скот произошел сход двух порожних вагонов. В результате инцидента пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена. На время проведения восстановительных работ движение на участке приостановлено, для пассажиров пригородных поездов № 6051 сообщением Мундыбаш — Новокузнецк и № 6056 сообщением Новокузнецк — Мундыбаш на участке Осинники — Абагуровский будет организована доставка автобусами», — говорится в сообщении.