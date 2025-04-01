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В Кузбассе грузовой поезд наехал на коров

КЕМЕРОВО, 1 апреля. /ТАСС/. Выход на железнодорожные пути бесконтрольно пасущегося крупного рогатого скота стал причиной схода с рельсов двух вагонов грузового поезда в Кемеровской области. Пассажиров двух пригородных поездов доставят до места назначения автобусами, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Источник: Reuters

«На участке Разъезд 396-й км — Осинники в Кемеровской области в результате наезда грузового поезда на крупнорогатый скот произошел сход двух порожних вагонов. В результате инцидента пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена. На время проведения восстановительных работ движение на участке приостановлено, для пассажиров пригородных поездов № 6051 сообщением Мундыбаш — Новокузнецк и № 6056 сообщением Новокузнецк — Мундыбаш на участке Осинники — Абагуровский будет организована доставка автобусами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на движение других пассажирских поездов не изменилось. Для устранения последствий схода на месте работает восстановительный поезд.