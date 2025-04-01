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Скандальная фотосессия с флагом Казахстана получила продолжение

31 марта 2025 года суд по административным правонарушениям Атырау вынес решение в отношении трех девушек, сделавших скандальное фото с флагом Казахстана. Уже на следующий день, 1 апреля, суд наказал четвертую участницу «фотосессии», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, специализированный суд по административным правонарушениям Атырау рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении правонарушителя А. по ч. 1 ст. 434 КОАП (мелкое хулиганство).

Судом установлено, что 23 марта 2025 года несовершеннолетняя А. вместе с тремя правонарушителями в здании Ледового дворца города сфотографировались на фоне флага Казахстана с изображением арабской надписи и распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство.

«Вина правонарушителя в совершении административного правонарушения полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотографией, рапортом и другими материалами дела», — уточнили в суде.

Санкцией ч. 1 ст. 434 КОАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

«Постановлением суда на законного представителя несовершеннолетней А. наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге».Пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Атырау.

Постановление суда не вступило в законную силу.