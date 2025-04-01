Скандальная фотосессия с флагом Казахстана получила продолжение

Так, специализированный суд по административным правонарушениям Атырау рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении правонарушителя А. по ч. 1 ст. 434 КОАП (мелкое хулиганство).
Судом установлено, что 23 марта 2025 года несовершеннолетняя А. вместе с тремя правонарушителями в здании Ледового дворца города сфотографировались на фоне флага Казахстана с изображением арабской надписи и распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство.
«Вина правонарушителя в совершении административного правонарушения полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотографией, рапортом и другими материалами дела», — уточнили в суде.
Санкцией ч. 1 ст. 434 КОАП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
«Постановлением суда на законного представителя несовершеннолетней А. наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге».Пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Атырау.
Постановление суда не вступило в законную силу.