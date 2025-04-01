Скандальная фотосессия с флагом Казахстана получила продолжение

Судом установлено, что 23 марта 2025 года несовершеннолетняя А. вместе с тремя правонарушителями в здании Ледового дворца города сфотографировались на фоне флага Казахстана с изображением арабской надписи и распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство.