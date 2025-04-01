Литовец может сесть на 10 лет, ввезя в Беларусь опасный порошок в «киндерах»

В личных вещах нарушителя нашли капсулы с белым порошкообразным веществом, а также 20 капсул с растительным веществом. Причем, как видно на фото, опубликованных ГПК, опасный порошок был спрятан в пластиковых капсулах от шоколадных яиц «Киндер-сюрприз», в которых обычно находится игрушка. Экспертиза показала, что литовец-нелегал ввез в Беларусь в «киндерах» свыше 110 граммов особо опасного психотропа.