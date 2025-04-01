Литовец может сесть на 10 лет, ввезя в Беларусь опасный порошок в «киндерах»

Гражданин Литвы задержан в Беларуси с особо опасными психотропами, рассказали в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел еще 26 февраля, когда на территории Беларуси военными Сморгонской погрангруппы вблизи государственной границы был задержан гражданин Литвы. Мужчина сказал, что нарушил границу, чтобы уклониться от уголовной ответственности в своей стране.
В личных вещах нарушителя нашли капсулы с белым порошкообразным веществом, а также 20 капсул с растительным веществом. Причем, как видно на фото, опубликованных ГПК, опасный порошок был спрятан в пластиковых капсулах от шоколадных яиц «Киндер-сюрприз», в которых обычно находится игрушка. Экспертиза показала, что литовец-нелегал ввез в Беларусь в «киндерах» свыше 110 граммов особо опасного психотропа.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы. Ему инкриминируют незаконные перемещение через границу и оборот психотропных веществ (ч.2 ст.328−1 и ч.1 стю328 Уголовного кодекса Беларуси). За это грозит до 10 лет лишения свободы.
Еще ГПК рассказал, как американец тайно проник в Беларусь: «Дважды хотел попасть через погранпункт, но не доказал, что у него есть деньги».
Тем временем МВД Литвы опровергло связь проникшего в Беларусь американца с учениями, где пропали солдаты США.