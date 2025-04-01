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Подростка в Башкирии отправили в колонию за хищение через майнинг-фермы

Юный мошенник орудовал в Иглинском районе.

В Башкирии 17-летнего подростка отправили в воспитательную колонию за хищение денежных средств с банковского счета, сообщает прокуратура республики. Решение по делу о краже и покушении на нее вынес Иглинский межрайонный суд.

В июне 2024 года парень приобрел через Интернет сим-карту оператора сотовой связи и, подобрав номер телефона жителя г. Чебоксары, получил доступ к банковским счетам. Затем он купил на маркетплейсе три майнинговые фермы на сумму около 100 тыс. рублей и попытался перевести со счета более 200 тыс. рублей.

Дома у молодого мошенника изъяты 100 сим-карт, мобильный телефон, на котором были установлены приложения более 10 банков, а также обучающая информация в сфере мошенничества путем использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Подсудимый признал вину. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.