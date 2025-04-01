Подростка в Башкирии отправили в колонию за хищение через майнинг-фермы

В июне 2024 года парень приобрел через Интернет сим-карту оператора сотовой связи и, подобрав номер телефона жителя г. Чебоксары, получил доступ к банковским счетам. Затем он купил на маркетплейсе три майнинговые фермы на сумму около 100 тыс. рублей и попытался перевести со счета более 200 тыс. рублей.