На МКАД восстановили движение после массового ДТП

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта восстановлено после столкновения шести машин на МКАД. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
«Движение полностью восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ГАИ уточнили, что в ДТП попали шесть автомобилей. «Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии на 24-м км МКАД», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Авария произошла днем во вторник. Предварительно, пострадали три человека.