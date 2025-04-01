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На МКАД восстановили движение после массового ДТП

Пострадали три человека.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Движение автотранспорта восстановлено после столкновения шести машин на МКАД. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

«Движение полностью восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ уточнили, что в ДТП попали шесть автомобилей. «Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств аварии на 24-м км МКАД», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Авария произошла днем во вторник. Предварительно, пострадали три человека.