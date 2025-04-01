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Суд изъял коррупционные активы экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Краевой суд изъял в пользу государства коррупционные активы экс-замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко почти на 360 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Краснодарский краевой суд полностью удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры России об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества и денежных средств бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. По решению краевого суда в казну государства взысканы коррупционные активы Симоненко на сумму почти 360 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По информации Генеральный прокуратуры, во время службы в МЧС он использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. Для сокрытия реального материального положения Симоненко оформлял имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц.

«Фактически работник МЧС являлся владельцем 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобилей, на приобретение которых потратил более 300 миллионов рублей», — добавляется в сообщении.

Также, отмечают в ведомстве, Симоненко не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при реализации должностных полномочий в отношении своего племянника, замещавшего должность заместителя начальника одного из отделов краевого управления МЧС России.

По требованию Генпрокуратуры России Симоненко и его родственник уволены со службы в связи с утратой доверия, сведения о них размещены в соответствующем публичном реестре.

О задержании Симоненко сообщалось в начале августа 2024 года, тогда же столичный суд заключил его под стражу.

Симоненко исполнял обязанности заместителя начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с октября 2023 года.

Ранее РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять у Симоненко два участка и дом на улице, названной в честь его отца — заслуженного работника сельского хозяйства Кубани Андрея Симоненко. Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства недвижимость, премиальные автомобили, а также взыскать солидарно более 120 миллионов рублей с Симоненко и членов его семьи. Проверка показала, что Симоненко на госслужбе приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 машин общей стоимостью не менее 276,4 миллиона рублей.