Гендиректор фирмы осужден за хищение денег за стоянку судов в порту Сочи

Как установил суд, руководитель фирмы, отвечающей за стоянку судов во внутренней гавани сочинского порта, принимал оплату от владельцев катеров «Кайман», «Майами», «Вегас» и других, однако не вносил эти средства в кассу или на счет компании. Вместо этого он распоряжался деньгами по своему усмотрению. Размер ежемесячных платежей варьировался от 10 до 30 тысяч рублей.



Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Однако суд учел, что в марте 2024 года его уже осудили за аналогичное преступление — тогда он получил три года условного лишения свободы. На этот раз мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит возместить причиненный ущерб в размере 865 тысяч рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.