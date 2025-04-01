Еще один рабочий получил ожоги на заводе в Дзержинске

Очередной несчастный случай произошел на производстве «НПП Орион» в Дзержинске. Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области.
Напомним, в августе 2024 года на заводе прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Через две недели, в сентябре, на производстве снова произошел взрыв — с ожогами госпитализировали одного из аппаратчиков. Через день сотрудник скончался в больнице. Предприятие привлекали к ответственности за два происшествия.
Новый несчастный случай произошел в 08:30 31 марта этого года — на заводе произошло возгорание. Аппаратчик синтеза 3 разряда во время работы получил термический ожог пламенем лица, волосистой части головы, шеи, обеих кистей. Общая площадь ожогов составила 15% поверхности тела. Инспекторы труда выясняют обстоятельства и причины произошедшего.