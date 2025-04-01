Еще один рабочий получил ожоги на заводе в Дзержинске

Напомним, в августе 2024 года на заводе прогремел взрыв, в результате чего пострадали два человека. Через две недели, в сентябре, на производстве снова произошел взрыв — с ожогами госпитализировали одного из аппаратчиков. Через день сотрудник скончался в больнице. Предприятие привлекали к ответственности за два происшествия.