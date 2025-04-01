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В Энгельсе эвакуировали двух человек во время пожара в пятиэтажке

В Саратовской области загорелась квартира в пятиэтажном доме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Энгельсе произошел серьезный пожар на втором этаже пятиэтажного дома. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областное МЧС, пламя охватило одну из квартир. Огонь бушевал на более чем 50 квадратах.

— Пострадавших нет. С верхнего этажа пожарные эвакуировали двоих человек в спасустройствах. Причину ЧП устанавливают в МЧС, — пишут журналисты телеканала.

Кроме того, в Саратовской области горели баня и два нежилых строения. В общем и целом за одни сутки в регионе загорелось четыре квартиры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводков.