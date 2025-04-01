В Анапе зафиксировали свежие выбросы мазута

По данным специалистов, утренний мониторинг показал наличие мелких фракций нефтепродуктов на участке у технополиса «Эра». На остальных пляжах работа по очистке продолжается, причем особое внимание уделяется деликатной обработке песка.



По информации МЧС России, с начала ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае обследовано 265 километров побережья. Спасатели уже собрали 151,4 тысячи тонн загрязненного песка, гальки и грунта.



Ранее стало известно, что для очистки камней в районе анапского морпорта применяют горячую воду и пар, что помогает эффективнее удалить остатки нефтепродуктов.