12-летняя девочка в Башкирии кидалась на прохожих на улице

В городе Салавате в Башкирии девочка кидалась на прохожих на ул. Калинина. Видео очевидцы выложили в социальных сетях. На записи видно, как ребенка берут под руки полицейские и сажают в машину, их сопровождают медики. В посте с видео говорится, что ребенок был то ли пьян, то ли под действием наркотиков.