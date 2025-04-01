12-летняя девочка в Башкирии кидалась на прохожих на улице

В городе Салавате в Башкирии девочка кидалась на прохожих на ул. Калинина. Видео очевидцы выложили в социальных сетях. На записи видно, как ребенка берут под руки полицейские и сажают в машину, их сопровождают медики. В посте с видео говорится, что ребенок был то ли пьян, то ли под действием наркотиков.
В МВД Башкирии уточнили, что девочке 12 лет.
«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе МВД России по г. Салавату, — прокомментировали в ведомстве. — В настоящее время в отношении родителей несовершеннолетней составлены административные протоколы по статьям 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию) и 20.20 (употребление алкоголя или наркотиков в общественных местах) Кодекса об административных правонарушениях».