В Новосибирске на заправочной станции вспыхнул тягач

Вечером 1 апреля на улице Ипподромской в Новосибирске прямо у заправочной станции вспыхнула кабина грузового тягача.
Пламя быстро охватило переднюю часть большегруза, создавая потенциальную угрозу для находящейся рядом АЗС.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели регионального управления МЧС. Восемь пожарных с двумя специализированными машинами всего за двенадцать минут справились с возгоранием. Их профессиональные действия предотвратили возможное распространение огня и более серьезные последствия.
По предварительной информации, в результате пожара пострадал только сам грузовик марки Scania — тепловое воздействие повредило пластиковые элементы кабины. Самое главное, что обошлось без человеческих жертв — ни водитель, ни работники заправки не пострадали.