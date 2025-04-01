Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске на заправочной станции вспыхнул тягач

На место прибыли сотрудники МЧС.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

Вечером 1 апреля на улице Ипподромской в Новосибирске прямо у заправочной станции вспыхнула кабина грузового тягача.

Пламя быстро охватило переднюю часть большегруза, создавая потенциальную угрозу для находящейся рядом АЗС.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели регионального управления МЧС. Восемь пожарных с двумя специализированными машинами всего за двенадцать минут справились с возгоранием. Их профессиональные действия предотвратили возможное распространение огня и более серьезные последствия.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал только сам грузовик марки Scania — тепловое воздействие повредило пластиковые элементы кабины. Самое главное, что обошлось без человеческих жертв — ни водитель, ни работники заправки не пострадали.