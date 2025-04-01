Пятеро детей погибли в Башкирии в огне

Озвучена статистика детской смертности в пожарах. С начала года в Башкирии в огне погибли пятеро детей. Самым маленьким жертвам пожара было всего три года.
Как пояснил старший инспектор Евгений Рыжиков, риск возникновения возгораний особенно возрастает в период школьных каникул, когда дети часто остаются без присмотра взрослых.
Специалист рекомендовал родителям хранить пожароопасные предметы в недоступных для детей местах, например, в банках с плотно завинчивающимися крышками. Также он подчеркнул важность регулярного проведения с детьми профилактических бесед о правилах поведения при возникновении пожара.
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