Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро детей погибли в Башкирии в огне

При пожарах в Башкирии с начала 2025 года погибли пять детей.

Источник: Комсомольская правда

Озвучена статистика детской смертности в пожарах. С начала года в Башкирии в огне погибли пятеро детей. Самым маленьким жертвам пожара было всего три года.

Как пояснил старший инспектор Евгений Рыжиков, риск возникновения возгораний особенно возрастает в период школьных каникул, когда дети часто остаются без присмотра взрослых.

Специалист рекомендовал родителям хранить пожароопасные предметы в недоступных для детей местах, например, в банках с плотно завинчивающимися крышками. Также он подчеркнул важность регулярного проведения с детьми профилактических бесед о правилах поведения при возникновении пожара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.